Die Nittoku Europe in Klagenfurt ist seit 2015 das europäische Headquarter der Nittoku Co. Ltd. aus Japan, dem Weltmarkt- u. Technologieführer auf dem Gebiet der automatisierten Spulenwickeltechnik. Nittoku bietet innovative Produkte und steht für hohe Qualität und Funktionsfähigkeit. Am Standort St. Veit an der Glan werden Produktionsanlagen entwickelt und hergestellt, welche hauptsächlich für den europäischen Markt bestimmt sind. Für die wachsende Nachfrage an Elektromotoren für E-Bikes, Anwendungen in Kraftfahrzeugen und in der Home-Automation entwickeln wir hochautomatisierte Anlagen zur Erzeugung von Spulenwicklungen von Elektromotoren, Lautsprechern und Sensoren. Nittoku steht für annäherend 50 Jahre Erfahrung und Erfolgsgeschichte auf dem Gebiet der Wickeltechnik.

Nittoku exportiert alle Produkte, insbesondere Deutschland, Serbien, Slowenien und die Schweiz sind wichtige Abnehmer der Technologie. Die Produkte werden in der Automobilindustrie (Anteil ca. 60 %), bei Haushaltsgeräten und in der Medizintechnik (ca. 30 %) sowie in der Unterhaltungselektronik (restliche 10 %) eingesetzt. Der Maschinenbauspezialist wurde 1972 in Yachiyo (Japan) gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zum Weltmarktführer im Bereich Wickelautomation entwickelt. Im Jahr 2015 wurde in St. Veit eine Zentrale errichtet, die gleichzeitig die Europazentrale des Unternehmens wurde. Im Jahr 2021 übersiedelte Nittoku nach Klagenfurt und das Firmengelände wurde inzwischen auf 4.400 Quadratmeter erweitert.