Die Technische Universität Graz (TU Graz) ist eine der führenden Institutionen in diesem Bereich. Mit mehreren Instituten, die sich auf Robotik, Mechatronik und Automatisierungsprozesse spezialisieren, hat die TU Graz in den letzten Jahren zahlreiche Durchbrüche erzielt. Neben der universitären Forschung sind auch Fachhochschulen und private Forschungseinrichtungen in der Region aktiv.

Der Science Park Graz ist das gemeinsame Start-up-Center der TU Graz, der Karl-Franzens-Universität Graz und der Medizinischen Universität Graz. Er ist zusätzlich der Koordinator aller gründungsfördernden Aktivitäten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Österreich. Schwerpunkt des Science Park Graz sind Hightech-Start-ups mit internationalem Potenzial.

Einen großen Schwerpunkt auf angewendete Automatisierungstechnik gibt es am Campus 02 mit einem eigenen Bachelorstudium. Für diesen ständig wachsenden Bereich werden laufend solide ausgebildete Experten benötigt. Durch die Verbindung von unterschiedlichen Fachbereichen und Technologien ist das berufsbegleitende Bachelorstudium stark interdisziplinär aufgestellt und verlangt nach Eigenverantwortung sowie Teamfähigkeit. In jedem Semester absolvieren die Studierenden eine Lehrveranstaltung, die der Fremdsprache Englisch gewidmet ist, um auch in der internationalen Wirtschaft problemlos Fuß fassen zu können. Betriebswirtschaftliche Grundkompetenzen runden die allgemeine Ausbildung ab.

Und das Know Center gehört zu den führenden österreichischen Forschungsinstituten, die an vertrauenswürdiger KI und Data Science forschen. Mit State-of-the-Art & Beyond Technologien, Spitzenforschung im eigenen Haus und hochinnovativen Projekten mit Kunden aus Industrie, Energie und Health Care stellt der Grazer Innovationshub die Transformation der neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Data Science und KI in konkrete Wettbewerbsvorteile für Unternehmen sicher.