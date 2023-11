Niederösterreich ist eine dynamische Bühne für Familienunternehmen, insbesondere in den spezialisierten Feldern der Automatisierungs- und Antriebstechnik. Diese Betriebe, oft über Generationen gewachsen, verbinden handwerkliches Können mit zukunftsorientierter Technologie, was ihnen ermöglicht, maßgeschneiderte und innovative Lösungen anzubieten. Diese Familienunternehmen profitieren von der regionalen Vernetzung und der Kooperation mit globalen Playern, die in Niederösterreich Fuß gefasst haben. Durch die Präsenz von Niederlassungen großer internationaler Konzerne wird das lokale Ökosystem der Hightech-Industrie bereichert, was den Wissenstransfer und die Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen begünstigt.