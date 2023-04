Die FH Vorarlberg ist eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Österreichs. Der überwiegende Teil der Forschungs- und Entwicklungsprojekte wird in Kooperation mit Unternehmen aus der Region und international tätigen Organisationen durchgeführt. Mit dem Abschluss des Mechatronikstudiums spezialisieren sich die Studierenden in frei wählbaren Vertiefungen und sind führend in Ihrem Fachgebiet. Das Studium legt besonderen Wert auf Modellierung, Berechnung, Simulation und Realisierung mechatronischer Systeme sowie das Verstehen des Geschehens und der Zusammenhänge.



Mit V-Research gibt es ein außeruniversitäres Exzellenz-Zentrum für angewandte Forschung , Entwicklung und Innovation im technologisch-industriellen Bereich. V-Research zeichnet sich durch den Einsatz neuester Methoden aus den Bereichen Data Science und rechnergestützter Optimierung, sowie ausgefeilter methodischer Vorgehensweise auf den Bereichen Digital Engineering, Photonics und Tribo Design aus. Als überbetriebliches Forschungszentrum werden Betriebe bei der Umsetzung und Einführung digitaler Innovationen in der Industrie und Wirtschaft unterstützt.



Sie Digital Factory Vorarlberg unterstützt als überbetriebliches Forschungszentrum Betriebe bei der Umsetzung und Einführung digitaler Innovationen in der Industrie und Wirtschaft. Gemeinsam mit Partnern und Auftraggebern werden maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen entwickelt.



Startupland ist die Plattform für alle Startups in Vorarlberg. Als Treiber des Ökosystems wird die lokale Startup-Szene gefördert. 2018 fand die Gründung auf Initiative von Vorarlberger Startups und der Wirtschaftskammer Vorarlberg statt. Seitdem ist Startupland die Interessensvertretung für Startups Vorarlberg.