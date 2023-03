Die Universität Innsbruck und die praxisorientierten Privathochschulen UMIT, MCI sowie die FH Kufstein bieten ein umfangreiches Studienangebot, das in Kooperation mit der hämischen Wirtschaft viele Möglichkeiten bietet, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Das Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung des MCI hat sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten aktueller und sich abzeichnender Technologien sowie methodischer Ansätze in unterschiedlichen Teilbereichen des Themenfeldes Produktion hersteller- und dienstleisterunabhängig darzustellen und für Unternehmen anwendbar zu machen.

Die Universität Innsbruck und die UMIT bieten gemeinsam das Studium der Mechatronik an, seit 2016 auch am Standort Lienz. Das Institut für Mechatronik an der Universität Innsbruck, das im Rahmen der Technologieoffensive des Landes Tirol eingerichtet wurde, verfügt über modernste Laboreinrichtungen für Forschung und Lehre. Ein wesentliches Element des Bachelorstudiums Elektrotechnik ist seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Relevanz des Wissens und Könnens, weshalb der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen in wissenschaftlichen Methoden der Vorzug vor oft kurzlebigem Spezialwissen gegeben wird.

Im Jahr 2016 wurde im Gründerzentrum der Destination Wattens das Fraunhofer Innovationszentrum Digitale Transformation der Industrie in Tirol gegründet. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten orientieren sich stark an den Bedürfnissen der heimischen Industrie. Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Industriestandortes Tirol nachhaltig zu stärken, kooperiert das Innovationszentrum eng mit Unternehmen und Hochschulen der Region.

In den Science Labs der FH Kufstein Tirol werden Versuche, Vorführungen und Workshops durchgeführt, die sich sowohl an Studierende und Lehrkräfte als auch an Forscherinnen und Forscher aus Hochschule und Wirtschaft richten. Alle Labs bieten Forschungs- und Infrastruktur für Herausforderungen in den Bereichen Produktion, Kommunikation, Mobilität, Finanzwirtschaft oder Aus- und Weiterbildung.

Der Verein Startup.tirol und der Inkubator Startup.tirol haben sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität des Gründerstandortes Tirol zu steigern und innovative Unternehmensgründungen zu unterstützen und zu begleiten. Teil des Netzwerkes von Startup.Tirol ist das Gründungszentrum Startup.Tirol. Der Inkubator ist die erste Anlaufstelle und bietet Beratung und Unterstützung für Forscher/innen, Studierende und Wissenschaftler/innen auf dem Weg von der ersten Idee bis zum Markteintritt oder zur Investitionsreife.