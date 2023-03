Das Unternehmen mSet wurde 2008 als Einzelunternehmen gegründet und 2017 in eine GmbH umgewandelt. Er beschäftigt sich seit mehr als 35 Jahren mit der Thematik Elektronik und versucht immer neue Wege für Lösungsfindungen zu gehen. In der Vergangenheit konnte Geschäftsführer Martin Schwaighofer mit seinem Team bereits zahlreiche Unternehmen zu einer höheren Produktivität, autonomen Prozesse und drastischen Kostensenkungen verhelfen.



Wichtig ist ihm dabei, dass er seinen Kunden mit seiner Dienstleistung einen Mehrwert geben kann, sodass die daraus entstandene Verbesserung seine Kunden in ihrer Branche voranbringt. mSet hilft Unternehmen dabei, ihre Produktionsqualität und die Verfügbarkeit der Anlagen zu steigern. Das Resultat ist die Erhöhung der Produktivität bei deutlich geringeren Kosten im Verhältnis zur Neuanschaffung einer entsprechenden Anlage.