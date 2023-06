Das Josef Ressel Zentrum für Intelligente und Sichere Industrieautomatisierung widmet sich schwerpunktmäßig drei Forschungsfeldern: Systemarchitekturen, Künstliche Intelligenz und Cyber-Security. Das Team am JR-Zentrum arbeitet mit drei führenden Unternehmen in der Automatisierung zusammen: B&R Industrial Automation, Copa-Data und Sigmatek.

Aber auch an der Universität Salzburg wird praxisnahe geforscht. Die Fakultät für Digitale und Analytische Wissenschaften integriert die etablierten und zukunftsorientierten Kompetenzen der Universität in den digitalen und analytischen Wissenschaften in einer kohärenten Struktur mit vier Fachbereichen: Artificial Intelligence & Human Interfaces, Informatik, Geoinformatik und Mathematik. Die Fakultät ist sowohl in der Grundlagen- als auch in der Anwendungsforschung führend, international sichtbar und verfügen über ein umfangreiches globales Netzwerk von akademischen und nicht-akademischen (Industrie und NGOs) Kooperationspartnern. Und mit dem 2022 gegründeten Fachbereich Artificial Intelligence and Human Interfaces (AIHI) werden Forschungs- und Lehrkompetenzen in den eng verwandten Gebieten der Statistik/Stochastik und Data Science, des Maschinelles Lernens, der Verarbeitung visueller Daten, sowie der Interaktion zwischen Mensch und Maschine verbunden.

In Salzburg sorgt man auch für den unternehmerischen Nachwuchs. Als Salzburgs Inkubator für innovative Gründer steht Startup Salzburg Jungunternehmen in jeder Phase der Geschäftsentwicklung partnerschaftlich zur Seite.