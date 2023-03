Die Gründer von Flecs haben den offenen, auf Standards basierenden Ansatz der Plattform von Anfang an in die DNA des Start-ups eingebracht. Der gemeinsame Hintergrund ist eine Vergangenheit bei Codesys, dem bekanntesten Anbieter von Automatisierungssoftware auf Basis von IEC 61131-3. Patric Scholz kennt aber auch die Hardwareseite aus eigener Erfahrung. Der studierte Elektro- und Informationstechniker war vor dem Softwarevertrieb bei Codesys fünf Jahre lang im Hardwarevertrieb bei Kontron tätig.



Auch der Trend von SPS- und IPC-Herstellern, mehr und mehr auf Linux zu setzen um die Software nicht bei jedem Update neu aufsetzen zu müssen, spielt Flecs in die Karten. Die genutzte Docker-Technologie wiederum reduziert den Hardware-Bedarf erheblich. Doch erst die Verbindung dieser Ansätze ermöglicht die Bereitstellung einer transparenten und flexiblen Plattform für die Installation und Aktualisierung industrieller Anwendungen. Damit, so Patrick Scholz, „trägt Flecs dazu bei, den Weg für die nächste Generation von Automatisierungslösungen zu ebnen.“ Oder, um den Vorteil für SPS-Hersteller und -Nutzer noch plakativer auf den Punkt zu bringen: „Die Losgröße-1-SPS kann kommen!“