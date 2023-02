Einen großen Schritt in die Welt von Industrie 4.0 zeigt Dietmar Buxbaum im Gespräch mit AUTlook-Chefredakteur Klaus Paukovits. Das nötige Zusammenwachsen von IT und OT ermöglicht die neue Edgeconnector-Familie durch die Nutzung einer in der IT bewährten Technologie: Linux-basierte Docker-Container spielen ihre Vorteile nun auch in der Industrieautomatisierung aus. Die Docker-Container Applikationen bieten flexible Bereitstellungsoptionen. Die leichtgewichtigen, eigenständigen, Softwarepakete enthalten alles, was zur Ausführung einer Anwendung erforderlich ist: Code, Laufzeit, Systemtools, Systembibliotheken und Einstellungen. Wenn über "Abstraktion von der Hardware" und der"schaltschranklosen Automatisierung" die Rede ist: Hier ist eine praktikable Lösung auf dem Tisch!