Wolfgang Weidinger, Geschäftsführer Weidmüller Österreich, über das Bedürfnis des Maschinenbaus nach offenen Lösungen, die Vorteile eines nativen Codesys-Systems und die Zukunft der Hardware.

Wie groß ist die Herausforderung für einen Hardware-Spezialisten, ein Steuerungssystem auf den Markt zu bringen?

Wolfgang Weidinger: Unser Vorteil ist, dass wir bei der Hardware einen sehr guten Ruf haben. Zudem konnten wir 2022 bereits etliche Kunden für unser I/O System begeistern, da wir ein umfangreiches Portfolio an Bus-Kopplern und I/O Scheiben anbieten können. Somit ist Weidmüller bereits sehr erfolgreiche Schritte in diese Richtung gegangen. Der Markt nimmt uns die Kompetenz also ab, ihn auch bei Themen über das klassische Weidmüller-Portfolio hinaus gut beraten zu können.

Was ist aus Ihrer Sicht die größte Stärke von u-OS?

Weidinger: Ich bin von meiner Ausbildung und meiner Berufserfahrung her ja Automatisierer, das war auch ein Grund, warum Weidmüller mir vor über vier Jahren die Verantwortung für Österreich übergeben hat: Das Unternehmen will das Geschäftsfeld Automatisierung weiter entwickeln und dafür jemanden an der Spitze haben, der das auch wirklich versteht. Der Markt will Lösungen, die Unabhängigkeit von proprietären Systemen bringen und bei Bedarf Wechsel ermöglichen. Genau das bieten wir mit u-OS. Wir setzen auf natives Codesys, der Kunde kann so jedes Update mitgehen ohne an die eingesetzte Hardware oder an Weidmüller als Steuerungslieferanten gebunden zu sein.

Wird Weidmüller mit u-OS zum Steuerungsanbieter oder gar zum Software- Haus?

Weidinger: Wir werden unser bestehendes Geschäft nicht vernachlässigen, sondern neben dem Anbieter bewährter Produkte auch Lösungs-Anbieter sein. Wir tauschen unser Portfolio nicht aus, sondern ergänzen es um das, was nachgefragt ist.

Was sind die Zielmärkte für u-OS?

Weidinger: Wir sehen das größte Potenzial dort, wo wir bereits jetzt die Vorteile unseres umfangreichen und robusten I/O Portfolios ausspielen können. Das ist zum einen der klassische Maschinenbau, zum anderen überall dort, wo es um Datenerfassung geht.