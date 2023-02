Red Hat OpenShift ist eine Open-Source-Container-Orchestrierungsplattform für Unternehmen. Sie umfasst mehrere Container-Technologien, vor allem die OpenShift-Container-Orchestrierungssoftware, die auf dem Open-Source-Projekt OKD (früher OpenShift Origin) basiert. Red Hat OpenShift kombiniert Kubernetes-Komponenten mit Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen, die für große Unternehmen notwendig sind, und ist besonders in Hybrid-Cloud-Szenarien nützlich. OpenShift Container Platform ist eine private Platform-as-a-Service (PaaS) für Unternehmen, die OpenShift in einer öffentlichen Cloud oder in einer lokalen Infrastruktur betreiben. Sie läuft auf dem Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux (RHEL) und funktioniert als eine Reihe von Docker-basierten Anwendungscontainern, die mit Kubernetes-Orchestrierung verwaltet werden.



"Im Grunde geht es darum, dass ihr Bedarf und die Wünsche Ihrer Kunden entscheiden, welche Lösung für Sie die beste ist", so Braun. So könne man unterschiedliche Dienstleister kombinieren aber auch das jeweilige Bezahlmodell anpassen - klassische Subskriptionen oder pay-as-you-go. Damit habe man ein hohes Maß an geschäftlicher Stabilität aber auch ein niedriges Risiko, sollte eines der Services ausfallen.



Neben der Tatsache, dass OpenShift ein zertifizierter Kubernetes-Anbieter ist und mehrere Industriestandards erfüllt, besteht der größte Vorteil von OpenShift darin, dass es ein konsistentes und leistungsstarkes Konzept für Entwickler in einem Komplettpaket bietet. Unabhängig von der Umgebung - ob vor Ort, in der öffentlichen Cloud oder in beiden - bietet OpenShift Ihrem Entwicklungsteam eine nahtlose Möglichkeit zum Erstellen, Testen, Bereitstellen und Betreiben ihrer Anwendungen.