Sie blicken auf einen großen Erfahrungsschatz im Bereich der industriellen Automatisierung. Nach rund 25 Jahren bei Festo sind Sie als Vorstandsmitglied und General Manager von TTTech Industrial nach Wien gewechselt. Wie schätzen Sie Österreich als Innovations- und Forschungsstandort ein?

Hufnagl: Statistisch gesehen wird in Wien alle 55 Minuten ein neues Unternehmen gegründet und die Hälfte aller internationalen Betriebe, die nach Österreich expandieren, siedeln sich in Wien an. Allein im Jahr 2020 waren es trotz Pandemie 200. Zahlreiche internationale Konzerne nutzen Wien als Standort für regionale Headquarters. Zum Titel der weltweit lebenswertesten und grünsten Stadt gesellen sich laufend weitere, die die hohe Innnovationskraft und Digitalisierungsstrategie der Donaumetropole widerspiegeln. Wir als TTTech Industrial verstehen uns als Pionierunternehmen, das die hohe Innovationskraft Wiens in die ganze Welt hinausträgt. Mit Produkten wie unserer IIoT/Edge Plattform Nerve ermöglichen wir es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, die Qualität ihrer Services zu verbessern und neue Produkte und Services zu entwickeln.

Was ich besonders an Österreich schätze, ist die Vielzahl an Initiativen, bei denen innovative Unternehmen zusammenarbeiten, um gemeinsam etwas Großes zu bewirken. Beispielsweise die “Mach heute Morgen möglich” Initiative von Microsoft, bei der wir mitwirken, um gemeinsam die digitale Zukunft Österreichs zu gestalten.

Welche Ziele haben Sie sich für Ihre neue Aufgabe bei TTTech Industrial gesetzt?

Hufnagl: Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden und Partnern eng an der Erweiterung und Verbesserung unseres Lösungsportfolios zusammenzuarbeiten und Nerve in viele weitere Märkte zu bringen, um Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, mithilfe unserer Produkte und Technologien noch wettbewerbsfähiger zu werden. Hier werden wir weiter massiv in R&D investieren, vor allem in Security, Usability und bessere Unterstützung von Kunden, die hunderte bis tausende Edge-Devices im Feld haben. Auf dieser Basis möchten wir mit unseren Kunden und Partnern den Wachstumskurs für die digitale Transformation für den Maschinenbau und die Fabrikbetreiber fortsetzen.