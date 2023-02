Use Case 1: Ersetzen von dedizierten Steuerungen

In einer Demo-Anlage eines namhaften deutschen Unternehmens ersetzt ein einziger anlagennaher IT-Server mit 128 CPU-Kernen 32 herkömmliche Industriesteuerungen und kommuniziert unter Echtzeitbedingungen mit 320 Busteilnehmern. Die Applikation läuft dabei stabil über alle Steuerungsinstanzen mit einem 8 ms-Zyklus und einem Jitter unter 50 us. Die Vorteile des Anwendungsfalls liegen auf der Hand: Auch wenn die Anschaffung eines entsprechenden IT-Servers eine nicht unerhebliche Investition darstellt, so betragen die Kosten dafür nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens der ersetzten SPSen. Hinzu kommen die vereinfachte Installation zum Beispiel im Hinblick auf die Spannungsversorgung und Verdrahtung, sowie eine zentrale Wartung, in diesem Fall durch IT-Spezialisten statt Automatisierer. So können Updates der Firmware und der SPS-Applikation für die virtuellen Steuerungen problemlos von zentraler Stelle ausgerollt werden. Und sollen aus irgendeinem Grund zusätzliche Funktionen per SPS realisiert werden, so lassen sich ganz einfach weitere virtuelle Steuerungen anlegen und einsetzen – ohne, dass es zu einer Rückwirkung mit den bereits laufenden Systemen gibt.



Use Case 2: Aufteilung der Applikation



In einer zweiten Applikation hat die Firma Voith Paper eine bestehende Applikation in mehrere logische Teile aufgetrennt und lässt auf einem IT-Server diese logischen Einheiten auf fünf prozesstechnisch isolierten Steuerungsinstanzen ausführen. Weil diese Instanzen mit anderen Diensten über definierte Schnittstellen einfach zusammenarbeiten können, werden sie zu „Microservices“, wie man sie in der IT kennt. Dadurch verfügt die Maschine über ein State-of-the-Art Security-Design, außerdem ist die Voith-Paper-Applikation jetzt flexibel anpassbar und einfach wartbar: Die einzelnen Teile der Applikation erfüllen unabhängig voneinander ihre Aufgaben, können zu- und abgeschaltet, ausgetauscht oder auch erweitert werden. Damit ist Voith Paper für alle zukünftigen Anforderungen ideal vorbereitet. Ein teurer und vor allem risikoreicher Umstieg auf verteilte Steuerungskonzepte etwa durch IEC 61499-Systeme ist vollkommen überflüssig.