Dabei setzt das Unternehmen auf einfache, transparente Bedienbarkeit. So wie jeder, der ein Auto lenken kann, auch eine Bremse bedienen kann, so wird jeder mit minimalen technischen Grundverständnis auch mit Selmo programmieren können. Gruber bringt noch ein anderes Beispiel: „Wenn Sie schon einmal einen Kuchen nach Rezept gebacken haben, dann war diese Schritt-für-Schritt-Anleitung im Wesentlichen das, was wir unter Programmieren verstehen.“ Wer in der Lage ist, in solchen Schritten zu denken, kann auch mit Selmo programmieren. „Dabei unterscheiden wir zwischen dem Modellierer, der den Prozess und den Systemaufbau beschreibt, und dem Implementierer, der das entstandene Programm in die SPS importiert und mit der Anlage verknüpft“, erklärt der Selmo-CEO. Damit lässt sich eine Station in wenigen Tagen programmieren.

Auch bei der Vermarktung geht Selmo Technology neue Wege. Das Produkt wird pay-per-use angeboten. Gruber: „Niemand will mehr für Software zahlen, die er nicht vorher ausführlich testen kann.“ Außerdem will niemand das Risiko eingehen, auf eine Software zu setzen, wenn er nicht weiß, wie die Verfügbarkeit in ein paar Jahren sein wird. Dieser Skepsis will Selmo Technolgies entgegenwirken. „Bei uns kann man Prozesse modellieren, sie voll durchtesten, und wenn der Kunde mit der Lösung zufrieden ist, zahlt er gerne für die einmalige Freischaltgebühr der Software“, erklärt Gruber. Das ist ein faires Angebot: „Wir wollen auch hier vollkommene Transparenz und Klarheit schaffen.“