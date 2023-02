Diese Vereinfachung unterstützen Sie auch mit einem Ausbildungsprogramm. In der Selmo Academy werden Schulungen für alle Niveaus angeboten. Wie läuft das ab?

Gruber: Wir haben eine sehr niedrige Einstiegsschwelle. Jeder kann kostenlos an den Seminaren teilnehmen. Zukünftig werden wir unser Angebot auch sprachlich erweitern, damit Kunden aus aller Welt daran teilnehmen können. Die Akademie soll es Menschen ermöglichen, sich eine neue Lebensgrundlage zu schaffen, indem sie die einfache Programmierung erlernen. Wir bieten ein neues Betriebssystem, so wie es Windows im PC-Bereich getan hat. Davor gab zwar die Hardware von IBM, aber kein Betriebssystem, das alle bedienen können. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir auch im Bereich der Maschinen – und uns als Enabler.

Ein Betriebssystem für alle Maschinen, warum fehlt das bisher am Markt?

Gruber: Meine Erfahrung ist, dass es nur wenige Anbieter in diesem Bereich gibt, die sich in der Maschine wohlfühlen. Die großen Hyperscaler, Microsoft, AWS und so weiter, sind stark im Zusammenpacken von Daten. Aber auf der Feldebene und in der Applikationsentwicklung gibt es kaum Angebote. Selbst ein umfassender Anbieter wie Siemens vernachlässigt dieses Thema.

Wie sind Ihre Erfahrungen als Jungunternehmer in Ihrer steirischen Heimat? Erleben Sie es als Wettbewerbsnachteil, nicht zum Beispiel im Silicon Valley zu sitzen, sondern in Europa, wo alles genau reguliert wird?

Gruber: Ich möchte ganz klar sagen: In Österreich gründen ist kein Spaß. Das beginnt beim Firmenbuch, wo man den Namen des neuen Unternehmens nicht so eintragen kann, wie man es sich überlegt hat. Außerdem sehe ich ein großes Problem, in Österreich Risikokapital zu finden. Was ich mir von den Förderstellen daher wünschen würde: Bitte im Zweifelsfall einfach fördern! Gerade aus Projekten, die nicht leicht zu verstehen sind, ergeben sich oft Innovationen. Trotzdem haben wir nach drei Jahren den Marktzutritt geschafft und sind im Gespräch mit globalen Playern. Es ist also möglich, wir können in Österreich das erste Technologieunternehmen werden, das es zu einer Unicorn-Bewertung schaffen kann. Ich gehe davon aus, dass wir als österreichisches Unternehmen für Österreich einen riesigen Mehrwert schaffen werden!