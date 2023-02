Markus Gruber versteht sich als „Digitalisierungsbegleiter“. Gerade im Maschinenbau mache es die Digitalisierung nötig, neue Wege zu denken. Der Maschinenbau ist derzeit enorm unter Druck bei der Suche nach verfügbaren Hardware-Komponenten. „Die aktuelle Liefersituation am Weltmarkt ist in diesem Sinne ein Booster für die Virtualisierung“, beschreibt Gruber einen Nebeneffekt dieses umgedrehten Prozesses, der immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Mit seinem Ansatz ist es möglich, die Maschine fertig zu planen – „und wenn die Hardware dann endlich da ist, sind wir sofort in Betrieb!“ Oder anders gesagt: Die Krise der Lieferketten zwingt den Maschinenbau endlich zum Umsetzen vernünftiger, kostengünstigerer Konzepte. In diesem Sinne ist KI ein Dienstleister für den Entwickler – und nicht die Instanz, die den Weg vorgibt. Denn das bleibt der Mensch.