Sie sind im Bereich der Elektrifizierung zu Hause: Die „all electric society“, von der häufig gesprochen wird – wird die kommen?

Sagmeister: Ja. Daran führt kein Weg vorbei. Es wird natürlich auch andere Energieformen geben, aber der Hauptträger wird die elektrische Energie sein.

Schneider Electric hat ein breites Portfolio im Bereich der Elektrifizierung: Wo sehen Sie die größten Wachstumschancen?

Sagmeister: Eine liegt sicherlich im Bereich der Datencenter. Das ist durch die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz getrieben, die neue Arten von Datencentern entstehen lässt. Aber auch hier gibt es Unterschiede: Die höchste Anforderung stellen Datencenter, in denen eine KI trainiert wird. Diese haben einen um etwa den Faktor 10 höheren Energiebedarf als ein klassisches Datencenter. Dafür sind gar nicht mehr so viele Flächen verfügbar, wobei es hier weniger um die Fläche an sich geht, sondern um die Netzkapazität, um die energetische Infrastruktur die an einem Ort verfügbar gemacht werden kann. Daher ist es auch so wichtig, die verfügbare Energie so effizient wie möglich zu nutzen, bis hin zur Nutzung der Abwärme.

Was ist mittelfristig der Wachstumsmarkt?

Sagmeister: Im Zuge der Elektrifizierung und Digitalisierung muss auch das Energienetz entsprechend ausgebaut werden. Der Netzbetreiber APG alleine möchte in den kommenden 10 Jahren neun Milliarden Euro in den Netzausbau investieren und schätzt den gesamten Investitionsbedarf auf 30 Milliarden Euro. Wir können hier alles abdecken, was den digitalen Netzausbau unterstützt – seien es die Niederspannungsebene, Schutz- und Leittechnik oder Mittelspannungsschaltanlagen.