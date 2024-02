Schneider Electric hat seinen aktuellen Bericht über den Fortschritt der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen veröffentlicht. Der Bericht für das Jahr 2023 zeigt, dass alleine im vergangenen Jahr mithilfe von digitalen Lösungen und Services des Tech-Konzerns kundenseitige Einsparungen von rund 112 Tonnen CO 2 sowie insgesamt 553 Tonnen CO 2 seit dem Jahr 2018 realisiert werden konnten.

Entlang der Lieferkette ist es demnach gelungen, die CO2-Emissionen unter den 1.000 wichtigsten Zulieferern um 27 Prozent zu reduzieren. Das ist nahezu eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022, als der Wert bei 10 Prozent lag.



Die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele erfolgt im Rahmen des Schneider Sustainability Impact Programms, welches die Zwischenziele bis 2025 vorgibt. Anstelle der angestrebten 6 von 10 Punkten übertraf der Wert zum Jahresabschluss 2023 mit 6,13 das eigene Jahresziel.



Schneider Electric zählt in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung zu den "Early Adoptern": Bereits 2005 veröffentlichte das Unternehmen einen detaillierten Nachhaltigkeitsreport. In externen ESG-Ratings hat Schneider Electric seinen Status als führendes Unternehmen im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) und in der Corporate Knights-Liste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im 13. Jahr in Folge gehalten und wurde von Moody's Analytics, CDP und EcoVadis mit Platin-Status ausgezeichnet.