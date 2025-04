Eine strategische Partnerschaft mit dem Sensorhersteller Sick in der Prozessautomatisierung erweitert das Angebot in der Gas-Analyse und Gas-Durchflussmesstechnik. Endress+Hauser möchte so Kunden noch besser dabei unterstützen, die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern, die Umwelt zu schützen und den CO 2 -Fußabdruck zu verkleinern. „Endress+Hauser stellt sich noch breiter auf. Wir decken neue Anwendungsfelder ab und erschließen Zukunftsmärkte“, sagte Verwaltungsratspräsident Matthias Altendorf.

Im Zuge der Kooperation wechselten weltweit rund 800 Vertriebs- und Servicekräfte von Sick zu Endress+Hauser. Die Fertigung und Weiterentwicklung der Produkte wurde unter dem Dach der Endress+Hauser Sick GmbH+Co. KG zusammengeführt. Beide Unternehmen halten jeweils 50 Prozent an dem Joint Venture; es zählt rund 730 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland. Peter Selders sieht Synergien und Wachstumspotenzial für die Firmengruppe: „Eins plus eins ergibt in diesem Fall mehr als zwei.“