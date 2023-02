Die erste Stufe der Harmonisierung besteht in einer Ausweitung der betroffenen Sektoren. Durch die Einbeziehung der Postdienste, der Abfallwirtschaft, der chemischen Produktion und des Vertriebs sowie der Agrar- und Ernährungswirtschaft wird sich die Zahl der von der NIS2-Richtlinie erfassten Sektoren von 19 auf 35 erhöhen.

Unterauftragnehmer und Dienstleister mit Zugang zu kritischen Infrastrukturen, die in der ersten Fassung der Richtlinie nicht berücksichtigt wurden, werden ebenfalls der NIS2 unterliegen. Das liegt daran, dass Schwachstellen in der Infrastruktur eines Anbieters die Sicherheit der OES, für die er arbeitet, gefährden könnten. So werden beispielsweise im Energiesektor die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr nur den Stromerzeugern, -transporteuren und -verteilern auferlegt. Auch alle Unterauftragnehmer für kritische Infrastrukturen werden davon betroffen sein. Vor allem Dienstleister und andere Unternehmen, die digitale Dienste anbieten, werden verpflichtet sein, jeden Sicherheitsvorfall innerhalb von 72 Stunden zu melden, um die Ausbreitung des Angriffs einzudämmen.