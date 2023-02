Die Auftragslage in der Automatisierungsbranche könnte derzeit nicht besser sein, es gibt aber durch die Lieferkettenkrise Probleme, die Aufträge zu erfüllen. Welche Entwicklung erwarten Sie für die kommenden Jahre?



Karl Sagmeister: Wir sind in der glücklichen Lage, heute von den Entscheidungen zu profitieren, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Und damit meine ich vor allem unsere multilokale Unternehmensstruktur. Über die Jahre ist es uns gelungen, auf der ganzen Welt eigene Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte aufzubauen, die in ihren jeweiligen Regionen fest verankert und entscheidungsbefugt sind. Dadurch konnten wir unsere Abhängigkeit von globalen Lieferketten sukzessive lösen und müssen jetzt nicht in allen Bereichen nach Alternativen suchen. Klar, auch hier in Österreich können wir nicht alles sofort über die Märkte beschaffen. Und ja, auch wir sind partiell von Lieferkettenproblemen betroffen, aber der seit Jahren gelebte multilokale Ansatz verschafft uns eine gewisse Resilienz. Viele Unternehmen haben gelernt, wie wichtig Agilität ist und was für eine zentrale Rolle Digitalisierung in diesem Kontext einnimmt. Vor allem dann, wenn man auf unvorhergesehene Krisen vorbereitet sein will. Und genau das ist ja auch einer der Gründe, warum wir unser Lösungsportfolio so aufgebaut haben, wie wir es getan haben. Mit unseren digitalen Hard- und Softwarelösungen möchten wir Antworten auf die Pain Points unserer Kunden geben. Gleichzeitig sehen wir die Bedeutung von Partnerschaften und Ecosystemen stark steigen – Zusammenarbeit, die auf Augenhöhe und auf langfristiger gemeinsamer Entwicklung basiert, ist ein zunehmend wichtiger Erfolgsfaktor. Genau das ist unsere Philosophie bei der Bearbeitung des österreichischen Marktes.