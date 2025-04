In der neuen Version 6.LTS von DeltaV Mimic wurde ein neuer Schwerpunkt auf Unternehmensvernetzung gelegt. Auch eine parallele Lifecycle-Strategie für langfristige Unterstützung des dezentralen DeltaV Prozessleitsystems wurde angestrebt. Zudem sollen umfangreichere Simulationen Unternehmen bei der Implementierung ganzheitlicher Simulationslösungen unterstützen.

Die neue Unternehmensfunktion von Mimic Train soll dazu beitragen, Datensilos zu beseitigen. Dies geschieht, indem Schulungsdaten aus der Anlage entnommen und auf Unternehmensebene bereitgestellt werden, um sie in Standard-Lernsystemen verwenden zu können. Mit umfassenden Daten ausgestattet, sollen Unternehmen die Archivierung von Aufzeichnungen verbessern können. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Schulungen die Unternehmensstandards einhalten. Das Personal soll zudem befähigt werden, operative Daten mit dem Schulungsverlauf zu kombinieren, um zu erkunden, wie Unterschiede in der Ausbildung zu Diskrepanzen in der Leistung führen können.

Auch die Verbesserung der Skalierbarkeit ist ein Ziel der neuen Version. Neue Möglichkeiten für Abonnementlizenzen über Emersons Guardian sollen es Unternehmen erleichtern, Lizenzen über alle Unternehmensarchitekturen hinweg zu verteilen und zu optimieren. Zudem unterstützt Emerson die virtuellen DeltaV DCS-Controller und erhöht die Knotenunterstützung um den Faktor 10. Dass soll es Anwendenden etwa ermöglichen, umfangreichere Simulationen in einer einzigen Softwareinstanz durchzuführen.