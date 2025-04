Das Connection Module IOT erfasst umfangreiche Daten am Antriebsstrang und überträgt diese an Drivetrain Analyzer Cloud. Dort werden kontinuierlich relevante Betriebsdaten wie die Last, die elektrische Leistungsaufnahme und der Energieverbrauch der Antriebe berechnet und dargestellt.

Damit unterstützt Drivetrain Analyzer Cloud dabei, Energie einzusparen: Mithilfe KI-basierter Analysealgorithmen werden Abweichungen vom optimalen Betriebspunkt erkannt, Energieverbrauch, CO 2 -Emissionen, Kosten überwacht und Optimierungsvorschläge generiert. Für diese wird zudem der RoI (Return on Invest, deutsch: Investitionsrendite) berechnet, um künftige Investitionen datenbasiert allokieren zu können.

"So können Anwender gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ergreifen, wie zum Beispiel Anpassungen der Motorsteuerung, der Wartungsintervalle oder der Lastverteilung", beschreibt Siemens in einer Aussendung.

