An dieser Stelle hilft eine gute österreichische Tugend: „Schau´n wir mal, dann werden wir es schon sehen!“ Es sei nur erwähnt, dass sich das Management des ehemaligen finnischen Weltmarktführers für Mobiltelefonie, Nokia, wohl auch einmal auf Österreich-Urlaub befunden haben mag und sich ihre Innovationsstrategie mitgenommen hat. In einer unlängst abgehaltenen Podiumsdiskussion über „AI und Deep Tech for Business“ - veranstaltet von der American Chamber of Commerce Austria und der Technischen Universität Wien, Academy for Continuing Education – hat einer der Autoren die Diskussion, ob und wie weit solche Technologien Einsatz finden können und sollten, auf den Punkt gebracht: „Just have fun with it“.

Dabei zielt diese freundlich gemeinte Motivation für den Umgang mit den neuen Technologien ab, dass das Kosten/Nutzen-Verhältnis vieler dieser neuen Werkzeuge bereits zu einem Versuch-und-Irrtum-Ansatz (Trial-and-Error Approach) einlädt. Nehmen wir als ein Beispiel für die Energieverbrauchsreduktion eine kontinuierliche Verbrauchsoptimierung in einem Unternehmen an. Mehrere Technologieprovider bieten bereits digitale Energiemanager mit anspruchsvollen Algorithmen auf – und in manchen Fällen auch mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Sie gibt es, die jungen österreichischen Unternehmen mit hochtalentierten Ingenieurinnen und Ingenieuren aus heimischen Akademieschmieden, die geniale Ideen für Optimierungssysteme zur Anwendung bringen. Ein hoher Automatisierungsgrad ist hierbei ein Umsetzungsschlüssel, zumal dann die Prozesse mit hoher Wiederholgenauigkeit umsetzbar sind. Damit ergibt sich eine Win-Win-Situation: höhere Emissionseffizienz bei höherer Automatisierung.

