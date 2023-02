Die Verbindung von Mensch und Maschine ist einer der größten Träume der Menschheit. Um die als unzulänglich empfundenen menschlichen Fähigkeiten zu verbessern, wird ein verändertes natürliches Lebewesen erschaffen, das unempfindlicher gegen Verletzungen, stärker, intelligenter ist und die menschliche Existenz tatsächlich verlängert. Die Filmindustrie nutzt dieses Sujet in vielen erfolgreichen Produktionen. Mit den heutigen Technologien stehen wir wohl am Beginn eines neuen Zeitalters, in welchem Mensch und Maschine zu einer bemerkenswerten Symbiose verschmelzen: Zu computerisierten Lebewesen – auch Cyborgs genannt. Fraktale dieses technologischen Lösungsraumes finden auch in der Produktion Eingang, wo wir mehr und mehr Lösungen zur Werker-Assistenz oder zur Mensch-Roboter-Kollaboration sehen. Mit der Entwicklung von Sensor- und Prozessortechnik und der Verkleinerung elektronischer Gadgets hat sich diese Innovation in einem außergewöhnlichen Ausmaß entwickelt.

Die Neuroprothetik schafft heute Möglichkeiten, Patient:innen zu helfen, die ihre Gliedmaßen verloren haben. Exoskelette werden eingesetzt, damit Menschen wieder gehen können. Zentrale Kathodenprozessoren übersetzen die Gedanken des Menschen und wandeln diese in Befehle um. Damit vermögen wir elektronische Geräte und Prozesse auf der ganzen Welt zu steuern. Bisher konnte man sich diese Technologien in Science- Fiction-Filmen ansehen, aber mittlerweile ziehen sie vermehrt in das private und öffentliche Leben ein.

Vorangetrieben werden diese Innovationen vor allem mit dem Kapital großer Technologie-Konzerne wie Google & Co. Dabei stehen neben den mechatronischen Komponenten insbesondere vier Themenschwerpunkte im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten: die Gehirn-Maschine-Schnittstelle (BMI), die erweiterte Realität (XR), das Internet der Dinge (IoT) und die künstliche Intelligenz (KI). Denken wir uns die Visionen und Innovationsschritte vereint in neuen technologischen Lösungen, dann wird die Mensch-Maschine-Verschmelzung wohl bald zur Realität werden. Nicht-technologieaffine Bürger: innen könnten natürlich auf ihre Art feststellen: „ZA WAS BRAUCHEN WIR DENN DES?“