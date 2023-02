Steht die diskrete Fertigung in den meisten Wertschöpfungsketten an deren Ende, so bildet die Prozessindustrie mit ihren zumeist kontinuierlich gefahrenen Prozessen deren Anfang. Die Prozessindustrie verarbeitet Stoffe und Materialien in chemischen, physikalischen, biologischen oder anderen technischen Prozessen und Verfahren. Es werden die Wertstoffe, Werkstoffe oder vorbereitete Rohteile und auch die notwendigen Fertigungshilfsstoffe hergestellt. Die Branchen Chemie, Petrochemie, Gasverarbeitung, Pharmazie, Lebensmittel-, Zucker-, Zellstoff-, Papier-, Glas-, Stahl- und Zementherstellung und die Zulieferer dieser Industrien werden ihr zugeordnet; zumeist charakterisiert durch Hochtemperaturprozesse, also sehr energieintensive Herstellverfahren. Daher stehen diese Branchen im Zentrum der Betrachtungen und der Kritik hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen. „Walle, walle …“ passiert leider nicht durch magische Kräfte, sondern unverändert durch: „Power“. Letztere finden diese Industrien in zumeist fossilen Energieträgern. Und gerade hier liegt das Emissionsproblem.

In vielen Diskussionen spricht man unreflektiert von der Neuausrichtung dieser Industrien in Zusammenhang mit der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft. Aber eigentlich sollte dies nicht unsere Zielsetzung sein. Die organische Chemie ist vielmehr die Zukunftsperspektive. Die Natur zeigt dies am Beispiel des Baumes vor: Der Baum verwertet CO2 mit Sonnenlicht, generiert Sauerstoff und organische Stoffe, bindet also den Kohlenstoff im Holz. Stirbt der Baum, verwerten Bakterien und Insekten das Holz und verzehren das organische Material, indem sie Sauerstoff für deren Stoffwechsel konsumieren. Solange dieser Prozess „neutral“ abläuft – und dies tut er –, bleibt die Balance gewahrt. Es sei angemerkt, dass man insbesondere aus Birkenreisig praktische Besen binden kann. Es muss also nicht alles Holz den Bakterien zum Fraß vorgeworfen werden.

Übertragen auf die Prozessindustrie, sprechen wir daher besser von der Defossilisierung der Gesellschaft. Wir müssen also den Kohlenstoff in den Kreislauf bekommen, hierfür muss selbiger jedoch „eingefangen“ werden – klingt in „Neudeutsch“ mit Carbon- Capture gleich viel wissenschaftlicher. Technologisch bedeutet dies, dass wir aus dem CO2 der Prozesse zusammen mit Wasserstoff aus der Luft oder aus der Wasserstoff-Elektrolyse synthetisches Methan CH4 herstellen. Hierfür müssen wir konsequenterweise elektrische Energie aus nachhaltiger Produktion nutzen, also Solarenergie, Wind- oder Wasserkraft. Das Methan kann erneut in der energieintensiven Prozessindustrie Anwendung finden oder durch einen Pyrolyse- Prozess in Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt werden. Letzteres wird für die Bauindustrie diskutiert und der Kohlenstoff als Zuschlagstoff für Baumaterial angedacht. Der Wasserstoff könnte als Energieträger wieder für die Prozesse eingesetzt werden – beispielsweise für die Zementindustrie. Würde man das CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, könnte der Klimawandel bedingt durch höhere CO2-Konzentrationen sogar umgekehrt werden.