Lassen Sie uns einen Rückblick vorausschicken: Vor etwa einer Dekade diskutierten die Autoren, also wir beide, über das, was bei zukünftigen Fertigungssystemen wichtig werden würde. Ein Ergebnis dieser Diskussion war das „Austrian Center for Advanced Manufacturing Systems“. Damit wurde der Grundstein für eine Initiative gelegt, die den Schwerpunkt von Forschungs- und Innovationsaktivitäten auf Produktionstechniken für die Einzelteilfertigung (High-Mix/Low-Volume) legen sollte. Im Mittelpunkt der Zielsetzungen stand und steht die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch Kostenreduktion und Produktivitätssteigerung in der Fertigung von Kleinstlosgrößen. Darauf aufbauend und zusammen mit den Co-Autoren Christoph Magnet (Hoerbiger) und Gernot Mauthner (TU Wien/IFT) erschien 2017 unter dem Titel „1-1-1 Turning High- Mix/Low-Volume Manufacturing from a Constraint into a Competitive Advantage“ eine Vision, die im internationalen „Journal of Material Science and Engineering“ veröffentlicht wurde. Dabei wird das auf Verschwendungs-Vermeidung ausgelegte Toyota-Produktionssystem relativiert und um weitere Elemente ergänzt, welche für die Einzelstück- und Kleinserien- Produktion essenziell sind. Wie gesagt, all das hat vor dem Hintergrund der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, der Kostenreduktion und der Produktivitätssteigerung zu funktionieren.

Hoerbiger Wien hat seitdem an der praktischen Umsetzung dieser Strategie gearbeitet. Einer der Autoren hatte vor kurzem das Vergnügen, eine Einladung zu erhalten, um die Ergebnisse einer neuen fortschrittlichen Fertigungszelle mit eigenen Augen zu begutachten. Und tatsächlich: Die Umsetzung der einstigen Vision hat ein ordentliches Format angenommen, man kann den Mitarbeitenden von Hoerbiger zu dem beeindruckenden Ergebnis nur herzlich gratulieren. Interessant war zudem, dass sich die ursprüngliche Zielsetzung verschoben hat. So ist die Wettbewerbsfähigkeit natürlich immer noch Thema, und auch der Fokus auf Kostensenkung bleibt in jeder Produktion omnipräsent. Aber die vollautomatische Zelle, die ohne permanenten Maschinenbediener auskommt und 24/7 betrieben werden kann, schafft vor allem eines: Sie schließt die Lücke an qualifiziertem Personal für die CNC-Fertigung.

Maschinisten, so scheint es, sind vollständig vom Arbeitsmarkt verschwunden. Um eine Produktion heute aufrechtzuerhalten, braucht es die Automatisierung – und nein, diese zerstört keine Jobs, sondern springt für fehlende Fachkräfte ein. Und obwohl schon 2013 im Atlantic Council Bericht „Global Responses to the Skills Gap“ vor dem kommenden Fachkräftemangel gewarnt wurde, hätte man sich die Auswirkungen auf Österreichs Industrie zehn Jahre später nicht in diesem Ausmaß vorgestellt. Dass es für die Politik und die Verbände schwer ist, das Angebot und den Bedarf in spezialisierten Berufen zu steuern, wissen wir seit längerem. Es sind oft die Details, die von größerer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Komplexität geprägt sind.