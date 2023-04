Im Jahr 2022 hat Bosch Rexroth mehrere Unternehmen zugekauft, Beteiligungen an Unternehmen erworben und Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Die größte Akquisition wurde im Hydraulikgeschäft im Juli 2022 bekanntgegeben: HydraForce, US-amerikanischer Spezialist für mechanische und elektrische Einschraubventile und Steuerblöcke, stärkt seit Februar 2023 mit seinen rund 2.100 Mitarbeitenden das Kompakthydraulikgeschäft von Bosch Rexroth insbesondere in Nordamerika und ermöglicht weiteres Wachstum auch in Asien.



In der Fabrikautomation gehört Elmo Motion Control mit Sitz in Israel seit November zum Produktbereich Automation and Electrification Solutions. Das Unternehmen entwickelt und produziert elektrische High-End-Servoantriebe und Antriebssteuerungen für die industrielle Automation. Sie ergänzen das Produktportfolio rund um den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION.



Am dänischen Roboterspezialisten Kassow Robots hat Bosch Rexroth im Mai die Mehrheitsbeteiligung übernommen. Kassow Robots entwickelt und produziert kollaborative Roboter (Cobots) für industrielle Anwendungen.



In China treibt Bosch Rexroth mit zwei Neugründungen das Wachstum mit marktspezifischen Produkten im mittleren Leistungssegment voran: mit Le-AutomatiX im Bereich der Fabrikautomation und mit Weifu Technology Group in der Mobil- und Industriehydraulik.