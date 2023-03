Mit Approve auf Fabasoft PROCECO behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihren Projektstatus und können Änderungen an technischen Daten und Dokumenten einfach nachvollziehen. „Wir haben dank Approve den manuellen Aufwand im Zusammenhang mit unseren technischen Dokumenten deutlich reduziert. Heute arbeiten alle unsere KSB Mitarbeitenden und auch die Lieferanten auf einer Plattform, was den unternehmensübergreifenden Prozess deutlich erleichtert und auch beschleunigt", so Thomas Förster, Leiter Technische Auftragsabwicklung.

Bei Großprojekten fallen häufig Unmengen von Dokumenten an, die aus Spezifikationen, Maßzeichnungen, Stücklisten, 3D-Modellen usw. bestehen - jeweils in mehreren Versionen. Approve führt alle Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammen und verknüpft sie miteinander, so dass jederzeit eine ganzheitliche Sicht gewährleistet ist. Mit der integrierten semantischen Volltextsuche finden Sie die aktuellsten Informationen - auch in riesigen Datenmengen.