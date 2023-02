Nur Böden, Decken und Wände sind fest. Alles andere ist flexibel – so sieht Bosch Rexroth die Fabrik der Zukunft. Das Unternehmen präsentiert dem Markt kontinuierlich Lösungen, die perfekt zu diesem Konzept passen. Die intelligenten, äußerst kompakten und robusten Antriebe von Elmo ergänzen das Portfolio von Bosch Rexroth auf ideale Weise. „Mit der Technologie von Elmo ist es möglich, Antriebe von der Größe eines Smartphones beispielsweise in Roboter oder autonome Transportfahrzeuge zu integrieren“, sagt Fechner. „Elmo-Technologien erschließen damit neue Anwendungsfelder, die besondere technische Herausforderungen mit sich bringen, wie zum Beispiel autonome Transportfahrzeuge, Service-Robotik oder die dezentrale Anordnung von Antrieben in Maschinen. Hier spielen die Produkte von Elmo ihre Stärken aus, vor allem durch ihre Bewegungsperformance, Kompaktheit, Energieeffizienz und Präzision bei hoher Dynamik.“

Haim Monhait, Gründer und Inhaber von Elmo Motion Control, sagt: „Ich freue mich sehr, dass das Elmo-Team, unsere Technologie und unsere Kunden nun einen klaren und sehr vielversprechenden Weg in die Zukunft haben. Elmo schließt sich Bosch Rexroth nicht nur an, weil sich unsere Produkte gut ergänzen – sondern auch, weil das Unternehmen einen kundenorientierten Ansatz in der Fabrikautomation mit überzeugenden Wachstumsambitionen verfolgt. Elmo wird weiterhin innovative, intelligente und führende Motion Control-Lösungen entwickeln, um die Leistung von Maschinen zum Nutzen unserer Kunden zu verbessern.“