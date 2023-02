„Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist für uns aus zwei Gründen ein strategischer Meilenstein. Zum einen können wir nun die Skalierung des Geschäfts vorantreiben. Außerdem bieten wir unserem Team und talentierten künftigen Kolleginnen und Kollegen auch aus der Produktion ein besonders attraktives Arbeitsumfeld“, sagt Kristian Kassow, Gründer und CEO des Unternehmens. Kassow Robots verfügt nun über rund 1300 Quadratmeter. Das moderne Gebäude zeichnet sich durch eine offene Innenarchitektur und sehr helle Tageslicht-Räume aus. In Kopenhagen hat Kassow Robots die Bereiche Produktion, Hardware/Embedded Software, Forschung & Entwicklung, Verkauf und die Verwaltung angesiedelt. Es gibt zudem einen weiteren Standort in Prag, wo schwerpunktmäßig die Softwareentwicklung erfolgt.

Bosch Rexroth als Mehrheitseigentümer von Kassow Robots sieht den Umzug als wichtigen Baustein für die Wachstumsgeschichte des Unternehmens: „Unser Hauptziel war es, dem Team ein inspirierendes Arbeitsumfeld in der Nähe des bisherigen Arbeitsplatzes zu bieten, um gute Erreichbarkeit zu sichern. Es freut mich, dass wir schnell eine so eine überzeugende Lösung in einem „green building“ gefunden haben!“ betont Yulia Bakir, Mitglied im Board of Directors von Kassow Robots.

Bosch Rexroth hatte Ende April 2022 die Mehrheit an Kassow Robots übernommen und betrachtet kollaborative Industrieroboter als einen weiteren wichtiger Baustein für die wandelbare Fabrik der Zukunft.