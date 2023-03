Gibt es auch Leitbilder, denen sie dabei folgen?

Maier: Der Führungskräftecoach Daniel F. Pinnow hat den Satz geprägt „Die Kunst der Führung ist es, eine Welt zu gestalten, an der andere teilhaben wollen“. So versuchen wir das auch umzusetzen. Bei uns erleben die jungen Leute, dass sie in dem sozialen System von Beckhoff ihren Platz finden können. Je einfacher und flexibler das gestaltet ist, desto leichter fällt die Identifikation mit dem Unternehmen. Hier wird jeder mit offenen Armen empfangen, so habe ich das in den letzten 15 Jahren selbst erlebt. Damals waren wir 14, jetzt sind es über 60 Mitarbeiter*innen.

Gibt es darüber hinaus auch internationale Weiterbildungsprogramme im Rahmen des global tätigen Unternehmens?

Maier: Selbstverständlich gibt es auch internationale Programme, zum Beispiel die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung zu anderen Länderniederlassungen zu gehen. Wir stellen es aber generell jedem frei, sich auch außerhalb von Beckhoff fortzubilden. Wir sehen das interdisziplinär: Je mehr jemand kann, je mehr unterschiedliches Wissen im Unternehmen vorhanden ist, desto leichter ist es, sich aus anderen Feldern Innovation rauspflücken.

Wie erleben Sie den allseits spürbaren Fachkräftemangel?

Maier: Die Babyboomer beginnen jetzt in Pension zu gehen, die Arbeitskräfte fehlen – und das hat soeben erst angefangen, die Talsohle am Arbeitsmarkt wird in 10 Jahren erreicht sein. Dann wird ein Unternehmen nicht mehr nur fragen, was ein neuer Mitarbeiter verdienen will, sondern zeigen müssen was es als Arbeitgeber anbieten kann. Wir sind alle gefordert, uns daran anzupassen. Auch die Bedürfnisse der jungen Leute ändern sich und so rückt work-life-balance mehr in den Fokus.