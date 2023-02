Mit dem „ElyLab“ wird das erste technologieübergreifende Test und Innovationszentrum für die Wasser-Elektrolyse in Deutschland errichtet. Über die technischen Herausforderungen haben wir mit Marc-Simon Löffler vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung ZSW gesprochen.

Wasserstoff soll die Abhängigkeit Europas von russischem Gas und Öl beenden. Mit dem ZSW und dem ElyLab sind Sie nahe an der Praxis – wie realistisch ist dieses Szenario, kann man diese immense Nachfrage in so kurzer Zeit erfüllen?

Marc-Simon Löffler: Die Ziele, die politisch gesteckt worden sind, sind sehr ambitioniert, aber noch realistisch. Die Technologien sind in den vergangenen Jahren in vielen Demonstrationsprojekten auch in realer Einsatzumgebung erprobt worden. Die Herausforderung ist jetzt, die Produktion hoch zu skalieren. Das heißt vor allem, dass man einerseits die Baugrößen erhöhen und andererseits die automatisierten Fertigungsprozesse etablieren muss, um von der Manufakturbauweise, die heute noch vorherrscht, loszukommen und in eine vollautomatisierte Serienfertigung zu gelangen. Ganz wichtig ist auch das Thema der Standardisierung. Das ist auch der Grund, wieso wir dieses Elektrolyse-Testangebot anbieten. Wir wollen damit standardisierte Test- und Prüfverfahren etablieren.