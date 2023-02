Ein zweiter kommunizierter Schwerpunkt ist der Ausbau der Kunden- und Lieferantenbeziehung. Was kann man sich darunter vorstellen?



Lampert: Wie bereits erwähnt, stellen wir den Kunden in den Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten und entwickeln das Kunden- und Lieferantenerlebnis kontinuierlich weiter. Durch Kundenbefragungen, der Einführung des NPS und diverser Customer Life Cycle Maßnahmen sind wir ganz nah am Kunden und wissen, was er von uns erwartet. So haben wir bei der Entwicklung des neuen Onlineshops schon frühzeitig unsere Kunden mit in den Prozess eingebunden. Des Weiteren haben wir einen CPO (Chief Product Officer) rekrutiert. Herr Müller kommt aus der Distribution und wird uns intensiv dabei unterstützen, unsere Beziehungen zu unseren strategischen Lieferanten weiterzuentwickeln. Außerdem arbeiten wir stark an unserem Sortiment von namhaften und innovativen Herstellern, dass wir im Rahmen unseres Lieferversprechens am selben Tag von unserem Lager in München an unsere Kunden in Deutschland, Europa und weltweit verfügbar machen.



Neben Ihnen als neuem CEO und dem neuen CPO gibt es eine weitere spannende Personalie bei Bürklin: Mit Pirjo Niemi als Chief Marketing Officer haben Sie jemanden an Bord geholt, die zuletzt bei einem Mitbewerber für den Aufbau der B2B-Schiene mitverantwortlich war. Wo soll sie den Schwerpunkt bei Bürklin legen?



Lampert: Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Niemi für Bürklin Elektronik gewinnen konnten. Sie kommt von Conrad Electronic und bringt sehr viel Know-how und Erfahrung in der Distribution mit an Bord. Ihr Motto „Der Kunde ist König“ passt hervorragend zu unserer Strategie, eine hohe Kundenbindung und Kundenzufriedenheit im Rahmen der Customer Journey zu gewährleisten. Sie wird unsere Digitalisierung weiter pushen, am Ausbau unserer Lieferantenbeziehungen mitarbeiten und sicherstellen, dass wir unsere Kunden mit der richtigen Botschaft zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kanal kontaktieren. Des Weiteren ist Frau Niemi ein Teamplayer und versteht das „Team“ als Summe seiner Mitglieder.