Die Europäische Union hat mit dem Instrument der „Important Projects of Common European Interest“, kurz „IPCEI“ ein Hilfsmittel geschaffen, um die Umsetzung zukunftsorientierter Forschungs- und Technologieentwicklung in europäische Produktion mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen und so Zukunfts- und Schlüsseltechnologien in Europa zu halten. Europäische Unternehmen können damit (gemeinsam) Innovationen in wichtigen Zukunftsfeldern, wie der Mikroelektronik, Wasserstoff oder Low Carbon Industries, einfacher und zielgerichteter verfolgen und vorantreiben. Wichtige Wertschöpfungsketten in Europa werden dadurch aufgebaut und die Position Europas in einer digitalisierten Welt von morgen maßgeblich gestärkt.