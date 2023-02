Der neue CEO Jürgen Lampert kommt in einem für das Unternehmen wichtigen Zeitpunkt: Bürklin Elektronik hat in den letzten 16 Monaten wichtige stabilisierende Veränderungsprozesse sowie Sortimentsanpassungen vorgenommen. Das Unternehmen hat die Nachwirkungen der Corona-Pandemie überwunden und ist laut eigenen Angaben wieder auf Erfolgskurs. Nun sei es daher auch an der Zeit, die richtigen Weichen für künftiges Wachstum zu stellen. Als CEO soll Jürgen Lampert aktuelle Initiativen weiter vorantreiben und sich im Speziellen auf den Ausbau des digitalen Geschäfts sowie die Optimierung der Kunden- und Lieferantenansprache fokussieren. „Die langjährige Tradition des Unternehmens begeistert mich. Und ich bin davon überzeugt, dass in Bürklin Elektronik noch viel Potential steckt. Ich kenne Bürklin Elektronik seit den Anfängen meiner Karriere in der Distributionsbranche und freue mich die erfolgreiche Geschichte weiterschreiben zu können“, so Lampert.