"Kunden benötigen für ihre digital Transformation hochleistungsfähige, industrietaugliche Systeme. Unsere neuen Industrie-PCs ermöglichen KI-basierte Anwendungen auf höchstem Niveau", sagt Rainer Brehm, CEO Factory Automation bei Siemens. "Und mit Industrial Operations X machen wir die neuesten Fortschritte der industriellen KI für Unternehmen jeder Größe zugänglich."

Rev Lebaredian, Vice President of Omniverse and Simulation Technology bei NVIDIA, erklärt: "Das führende Siemens-Portfolio an industriellen Automatisierungslösungen wird mit NVIDIAs Accelerated Computing und KI-Technologien noch leistungsfähiger. Es ermöglicht Herstellern weltweit, neue Dimensionen der Digitalisierung zu erreichen und unglaubliche Effizienz und Agilität zu erzielen.“

