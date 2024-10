Das Familienunternehmen Agathon GmbH mit Stammsitz in Bottrop entwickelt und fertigt kundenspezifische Schokoladeformen für die industrielle Großserienfertigung. Die Werkzeugformen bleiben in der Regel im Eigentum der Kundenunternehmen. Entsprechend geschützt müssen sie eingelagert und bei Bedarf den Spritzgussmaschinen oder der hauseigenen Werkstatt zugeführt werden, heißt es in einer Pressemeldung von SSI Schäfer.

Dieses Unternehmen erhielt im März 2024 einen Auftrag für die Lagerliftlösung bei Agathon. Dessen Stammsitz stieß mit den Jahren immer mehr an seine Kapazitätsgrenzen, wird berichtet. Seit Ende 2022 findet daher die Umsiedlung an einen größeren Standort im benachbarten Essen statt. Die Halle für das neue Werkzeuglager steht bereits.

Derzeit erfolge der Aufbau des Lagerliftsystems SSI Logimat sowie eines Portalkrans. Die Lagerung in den Lagerliften werde mit der SSI Schäfer eigenen Software WAMAS Lift & Store verwaltet, welche an das kundeneigene ERP-System angebunden wird. Die Inbetriebnahme der neuen Lösung ist für Oktober 2024 geplant.