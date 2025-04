Für die Standortwahl sprach für Kardex unter anderem die Infrastruktur und das Potenzial der Mitarbeitenden. Außerdem konnte die steirische Landeshauptstadt noch in einem weiteren Bereich überzeugen: Graz hat als zweitgrößte Stadt Österreichs ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot an zahlreichen Universitäten und Fachhochschulen und bietet einen Pool an hochqualifizierten Arbeitskräften, vor allem in den Bereichen Technik und Software.

Die Lage der Universitätsstadt mit guter Verkehrsinfrastruktur und geografischer Nähe zu den südosteuropäischen Nachbarländern ist ein weiterer Faktor, der Kardex zusagte. Außerdem ist die Fülle an innovativen Intralogistik-Lösungen und hohe Dichte an führenden Branchen-Anbietern ein Pluspunkt für das Unternehmen.