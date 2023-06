Die aus Norwegen stammende AutoStore-Technologie erfüllt die Ansprüche hochmoderner Intralogistik in unserer schnelllebigen Omnichannel-Wirtschaft. Das AutoStore®-System ist damit für die Post-Systemlogistik, einem Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG, die optimale Ergänzung um den rasant wachsenden E-Commerce für seine Handelskunden besonders effizient abwickeln zu können. Nach gut einem Jahr Projektdurchlaufzeit von Planung bis Integration konnte die Anlage nun ihren Betrieb aufnehmen.

In einer ersten Ausbaustufe verfügt die neue AutoStore-Anlage der Post-Systemlogistik über 30.000 Behälterplätze - sogenannte Bins - mit acht AutoStore-Arbeitsstationen, auf mehr als 800 Quadratmetern Fläche. Damit wurde die Lagerkapazität vervierfacht und in Verbindung mit der ebenso neu implementierten, automatischen Förderstrecke können sechshundert Aufträge in der Stunde verarbeitet werden.