In Branchen wie der Halbleiter- und Getränkeindustrie oder dem Werkzeugmaschinenbau ist die präzise Messung und Steuerung des Durchflusses flüssiger Medien erfolgsentscheidend. Eine nichtinvasive Überwachung, z. B. mit Ultraschall, ist daher in diesen Bereichen besonders vorteilhaft: Da das Medium in der Rohrleitung keinen unnötigen Kontakt mit den Messkomponenten hat, können diese auch keine Leckagen, Verstopfungen oder Druckverluste verursachen. Genau dafür hat der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung SMC jetzt den klemmbaren Ultraschall-Durchflussmesser der Serie PFUW entwickelt: Die Installation und Messung außerhalb der Rohrleitung vermeidet sowohl den Eingriff in die Rohrleitung als auch den Kontakt mit dem Medium und macht den neuen Durchflussmesser für viele flüssige Medien einsetzbar - unter anderem für Öl, Kühlmittel oder korrosive Flüssigkeiten wie Wasser. Insgesamt bietet die neue Baureihe PFUW dem Anwender eine effiziente und einfach zu installierende Sensoreinheit für ein breites Anwendungsspektrum, sei es zur Kühlung von Schweißpistolen und Verarbeitungsmaschinen (Gießerei, Kunststoffverarbeitung) oder zur Steuerung von Kondensaten oder Getränkeabfüllanlagen.

Der Ultraschall-Durchflusssensor der Baureihe PFUW arbeitet ebenso einfach wie präzise direkt durch die Rohrwand: Er analysiert Frequenz und Laufzeit der ausgesendeten Ultraschallwellen und berechnet daraus unter anderem die Geschwindigkeit des durchströmenden Mediums. Die klemmbare Ausführung verhindert, dass Materialien mit dem Medium in Berührung kommen. Anwender erhalten so genaue und zuverlässige Daten über den Durchfluss einer Vielzahl von Flüssigkeiten: ob Öl, Wasser und Getränke, Chemikalien wie Kühl- und Frostschutzmittel oder Hochdruck- und Heißmedien mit Temperaturen bis zu 90 Grad Celsius. So lassen sich auch aggressive Medien präzise überwachen, ohne dass Fehlfunktionen des Sensors zu befürchten sind. Zudem reduziert sich der Wartungsaufwand, da die Gefahr des Eindringens von Fremdkörpern in die Rohrverbindungen verringert wird.

Der Einbau eines Sensors in die Rohrverbindung, wie er bei anderen Messkonzepten erforderlich ist, kann den Durchfluss des Mediums beeinflussen, so dass die Gefahr von Leckagen aufgrund von Konstruktionsfehlern steigt oder die Messung kleiner Durchflüsse erschwert wird. Außerdem beginnt der Durchflussbereich bei Verwendung des Karmanwirbel-Messverfahrens oft nicht bei 0 l/min. Der Ultraschall-Durchflusssensor der Serie PFUW bietet dagegen einen Nenndurchflussbereich von 0 bis 60 l/min (PFUW760) bzw. 100 l/min (PFUW711) für eine Vielzahl von Anwendungen.