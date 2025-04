„Das Förderband mit eigener Steuerung und die individuellen Container, die einen optimalen inner- und außerbetrieblichen Transport gewährleisten, sind zentrale Bausteine für den Wertstoffkreislauf“, erklärt Jörg Kubina, Project Engineer Sales bei Kabelschlepp. „Auf diese Weise steigern wir den Wert des Schrotts, sodass sich die Investition rechnet.“

Die Schnittstellen-Kommunikation zur Laserschneidanlage liefert Fendt darüber hinaus alle notwendigen Informationen für sein Betriebsdatenmanagement. Last but not least profitiert der Kunde von einer ganzheitlichen Projektbetreuung, inklusive Sicherheitskonzept, Steuerungstechnik, Installation und Inbetriebnahme sowie von der Service-Verfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der Anlage.

Die Verringerung des Ressourcenverbrauchs gewinnt immer mehr an Bedeutung. Schrott ist wertvoller Rohstoff in der Kreislaufwirtschaft. Kabelschlepp liefert Fördersysteme zur (zentralen) Entsorgung von Reststoffen im Betrieb sowie zur Trennung verschiedener Materialien, die dazu beitragen sollen, den Wert des Schrotts zu erhöhen.