„Thyssenkrupp Automation Engineering und Siemens verbindet eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagte Dr. Rolf-Günther Nieberding, CEO Thyssenkrupp Automation Engineering. „Ich erwarte durch den Rollout des Siemens Industrial Copilot, dass er uns – und damit unseren Kunden – ermöglichen wird, komplexe Projekte in deutlich kürzerer Zeit umzusetzen.“

Lesetipp: Rockwell Automation: Partnerschaftsvertrag mit Taurob unterzeichnet

Das Siemens Gerätewerk Erlangen implementierte den Copilot for Operations in seinen Lötmaschinen. Der Industrial Copilot soll den Anlagenführern und Wartungstechnikern helfen, Fehlercode einer Maschine zu verstehen und übersetzt die Meldung in natürliche Sprache. Er schlägt Lösungen vor, die auf die spezifischen Merkmale und die Historie einer Maschine zugeschnitten sind, indem er verschiedene Dokumente, Handbücher oder Ersatzteillisten durchsucht. Maschinenstillstände sollen so deutlich verkürzt und Produktionsengpässe schneller behebbar werden, Schichtwechsel sollen reibungsloser funktionieren.