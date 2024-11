Mit der TIA Portal V20 adressiert Siemens die Herausforderungen in der industriellen Produktion durchgängig mit mehr Performance im Siemens Simatic Steuerungsportfolio. Die Version 20 bietet erweiterte Funktionen wie die Unterstützung neuer PLCs mit Motion Control- und Sicherheitsfunktionen, darunter die neue S7-1200 G2, der Steigerung der PLC Performance bei S7-1511/S7-1513, die Einführung der neuen modularen S7-1500 CPUs bis hin zur höchsten Performanceklasse der neuen Technologie-CPU und der neuen Software Controller CPU.

Die neue Version des TIA Portal soll die Darstellung von grafischem Code in natürlicher Sprache ermöglichen. Dadurch sollen externe Tools wie GIT oder Beyond Compare einfacher einsetzbar werden. Auch nutzerfreundlicheres Programmieren bzw. das leichtere Generieren von Codes ist ein Ziel. Zudem arbeitet man an der kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheitsfunktionen. Mit TIA Portal Version 20 können Simatic PLCs an das zentrale User Management System für den Shopfloor angeschlossen werden.

User Management Access Control (UMAC) soll Servicetechnikerinnen und -technikern einen einfachen Zugriff auf ihre Shopfloor-Geräte unter Verwendung ihrer gewohnten Anmeldedaten – ohne jegliche Sicherheitseinbußen – ermöglichen. UMAC ist wiederum mit dem standardmäßigen Identitätsanbieter-Service von Kunden verbunden, beispielsweise mit Microsoft Active Directory oder Azure ID. So sollen Administratoren die Berechtigungen für Automatisierungsgeräte effizient und standardisiert verwalten können – genau, wie es bei Softwareanwendungen in einer IT-Umgebung der Fall ist.