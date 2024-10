Mit mehr als 1.350 Mitarbeitern an 16 unterschiedlichen Standorten, setzt Bender schon seit 20 Jahren auf SAP als Unternehmenssoftware. Bislang sind noch nicht alle Tochtergesellschaften in die SAP-Unternehmenswelt angebunden, was sich jedoch mit der Einführung eines neuen Business Intelligence Systems ändern soll. Wunsch und Ziel war es, die Tochtergesellschaften im Reporting zu integrieren, um den Konzern über die Kennzahlen gesamtheitlich abzubilden.

Durch den Einsatz eines Analytics-Systems sollte eine zukünftig global einheitliche Berichterstattung etabliert werden, selbst wenn die Daten anfangs aus verschiedenen Quellen, einschließlich Non-SAP-Systemen, stammten. Besonders wichtig war die Beseitigung früherer Hürden: keine Möglichkeit eigenständig im System zu arbeiten sowie lange Wartezeiten bei der Ticketbearbeitung durch den alten Dienstleister. Change Requests dauerten teilweise mehrere Monate. Ein weiteres Argument für ein neues System war die Abkündigung der SAP des BEx Analyzer, SAP Design Studio und SAP Lumira. Viele Gründe für den Elektrotechnologie-Konzern, sich ab Ende 2021 neu zu orientieren.