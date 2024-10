Die Verbesserungen können sich sehen lassen: Dank der optimierten Planung konnte Stiwa die Termintreue von zuvor rund 60 bis 70 Prozent auf konstant über 90 Prozent steigern. Auch die Standarddurchlaufzeiten konnten gleichzeitig um fünf Tage reduziert werden. „Mit Felios können wir uns flexibel an die aktuelle Situation anpassen, da wir täglich genau sehen, was produziert werden muss, um unsere Termine einzuhalten“, freut sich der Projektleiter. „Änderungen zeigt uns die Software übersichtlich an, damit wir sofort nachjustieren können, um im Plan zu bleiben. So haben wir beispielsweise alle Fehlbuchungen, offene Arbeitsgänge und fehlende Aufträge stets im Blick und müssen diese nicht wahllos aus dem Auftragspool auswählen.“



Ebenso profitieren Einkauf und Vertrieb von Felios: Der Einkauf erhält präzise Informationen über den Bedarf an Materialien auf Basis der aktuellen Aufträge und der Fertigungsauslastung. Damit wird sichergestellt, dass das benötigte Material rechtzeitig in der Fertigung verfügbar ist und Lagerbestände optimiert werden. Der Vertrieb wiederum erhält von der Produktionsplanung realistische und verlässliche Fertigstellungstermine, die auf der aktuellen Produktionssituation basieren. So gehörten aufwändige Abstimmungsprozesse mit etlichen Excel-Tabellen bei Stiwa schnell der Vergangenheit an, was die Transparenz im gesamten Unternehmen gesteigert hat.

Vollständige Digitalisierung und Automatisierung

Auch in der Serienfertigung konnten durch den Einsatz des APS-Systems rasche Verbesserungen erzielt werden. Der Bereich zeichnet sich durch große Produktionslose, lange Planungshorizonte und eine hohe Wertschöpfungstiefe aus, weshalb es für Stiwa wichtig war, eine vollständige Digitalisierung und Automatisierung des Auftragsabwicklungsprozesses vom Kunden bis zum Lieferanten zu erreichen.

„Der Go-Live des neuen Systems war bereits im ersten Anlauf ein voller Erfolg, da wir alle Abteilungen frühzeitig in das Projekt einbinden konnten und so eine reibungslose Umsetzung und vor allem eine hohe Akzeptanz bei unseren Mitarbeitenden sicherstellen konnten“, so Vogl. Auch die Integration der Schichtplanung ist für den Automatisierungsspezialisten ein großer Erfolg, da alle Informationen mit einem kurzfristigen Horizont von drei Wochen aus der Personalplanung der Produktion abgerufen werden können. Dies ermöglicht eine sehr genaue Sicht auf Bedarfe und Output, ohne zusätzlichen Aufwand in der Organisation zu verursachen.

