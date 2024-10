Mit 1. August trat der AI Act, das Gesetz über Künstliche Intelligenz der EU, in Kraft. Der erste Rechtsrahmen der Europäischen Union für KI-Anwendungen tritt nun schrittweise in Kraft. Diese müssen damit nicht nur effizient, sondern auch sicher, transparent, ethisch korrekt und grund- rechtskonform gestaltet sein. Bußgelder betragen je nach Verstoß bis zu 35 Millionen Euro bzw. sieben Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Lesetipp: Die beeindruckendsten industriellen KI-Anwendungen der Zukunft

Das Risikopotenzial wird anhand von vier Risikofeldern qualifiziert:

inakzeptables Risiko: betrifft KI-Systeme, die eine Bedrohung für Sicherheit, Lebensgrundlage und Menschenrechte darstellen



betrifft KI-Systeme, die eine Bedrohung für Sicherheit, Lebensgrundlage und Menschenrechte darstellen hohes Risiko: betrifft KI-Systeme in sensiblen Lebensbereichen (kritische Infrastruktur, Bildungs- und Berufswesen, Strafverfolgung, private und öffentliche Dienstleistung) – der bedeutendste Anwendungsbereich des AI Act



betrifft KI-Systeme in sensiblen Lebensbereichen (kritische Infrastruktur, Bildungs- und Berufswesen, Strafverfolgung, private und öffentliche Dienstleistung) – der bedeutendste Anwendungsbereich des AI Act begrenztes Risiko: umfasst KI-Systeme wie Chatbots



umfasst KI-Systeme wie Chatbots minimales Risiko: zum Beispiel Spamfilter oder Videogames – freie Nutzung von KI-Systemen

Vom AI-Act sind unterschiedliche Akteure umfasst: Anbieter (A), Betreiber (B), Importeure und Händler (C), Produkthersteller (D), Bevollmächtigte von Anbietern (E) sowie betroffene Personen (F). Der Sitz in einem Drittstaat entbindet A, B und E nicht von Verpflichtungen, wenn das KI-System für die EU bestimmt ist oder in der EU verwendet wird.