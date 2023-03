Industrielle Biologisierung von Festo

Wie eine klimaneutrale Kreislaufwirtschaft gelingen kann, zeigte Festo im vergangenen Jahr auf der Hannover Messe mit dem Forschungsprojekt PhotoBionicCell. In einem Photobioreaktor werden Algen automatisiert kultiviert. Ihr Wachstum wird dabei ständig kontrolliert. Algenzellen wandeln mittels Photosynthese in ihren Chloroplasten Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser in Sauerstoff und chemische Energieträger bzw. organische Wertstoffe um.

Bei der Auswertung der Daten kommt eine KI zum Einsatz, mit deren Hilfe der Bioreaktor entweder auf die Vermehrung der Algenkulturen optimiert werden oder darauf, vorgegebene Wachstumsparameter bei minimalem Energieeinsatz zu erhalten. Festo will die Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich machen, um so die CO2-Emissionen in der Industrie zu senken.