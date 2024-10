Bestandsdaten sind das schwarze Loch der Intralogistik. Ob 3PL oder KMU: Kaum ein Unternehmen weiß genau, wie viele Artikel in welchem Zustand auf Lager sind. Die Folgen sind zeitaufwändige manuelle Kontrollen, Fehllieferungen und ungenaue Datensätze. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass die meisten Unternehmen keinen Überblick darüber haben, was in ihren automatisierten Lagersystemen los ist“, sagt Ralf Gulde, Co-Founder und CEO von Sereact. „Mit unserer Plattform Sereact Lens lösen wir dieses Problem, indem wir KI-gestützte Bildverarbeitung zur Echtzeitüberwachung von Lager- und Kommissionierbehältern einsetzen.“



Das System besteht aus der Software des KI-Robotik-Pioniers und einer Kamera, die mit wenigen Handgriffen an neuralgischen Punkten wie den Kommissionierarbeitsplätzen eines AutoStores oder den Pickstationen befestigt wird. Nach weniger als einer Stunde ist die Lösung einsatzbereit.