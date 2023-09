Die weitreichende Modernisierung der Logistik in Herford gehört zum stimmigen Gesamtkonzept, mit dem Dresselhaus die Versorgung seiner Kunden aus Industrie und Handel mit C-Teilen, Werkzeugen und vielen weiteren Produkten auf das nächsthöhere Level hebt. „Der Umbau der Logistikzentrums Herford ist das bisher größte Investment der Firmengeschichte“, so Markus Schörg, CEO Dresselhaus. „Mit dem Projekt Logistik 2.0 setzen wir ein klares Zeichen, dass wir weiterhin zu den Impulsgebern der Branche gehören.“ Das modernisierte Logistikzentrum steht sogar beim Best of Industry Award 2023 in der Kategorie Lagerlogistik zur Wahl, die Abstimmung läuft noch bis zum 31. Oktober.

Mit der Inbetriebnahme des Behälter-Shuttle-Regals und eines Fahrerlosen Transportsystems (FTS) am 26. September wird Herford zum zentralen Logistik-Hub der Mehrwertmacher mit den Schwerpunkten KANBAN Fulfillment und automatisierter Paketversand für Industrie und Handel. Ergänzend zu Herford unterhält Dresselhaus die drei Logistikstandorte in Maisach bei München, Urbach bei Stuttgart und Lemgo. Die süddeutschen Logistikzentren fokussieren sich auf KANBAN Fulfillment, Lemgo ist auf den Paket- und konfektionierten Palettenversand spezialisiert.